الحشد يدمر مضافتين لداعش شمال مدينة راوة بالانبار (صور)

2022/09/08 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تدمير مضافتين لداعش شمال مدينة راوة بمحافظة الانبار.

وأفاد بيان لهيئة الحشد الشعبي وتلقته (بغداد اليوم)، أنه " دمرت قوة من اللواء 57 بالحشد الشعبي، مضافتين لداعش شمال مدينة راوة بمحافظة الانبار".

وأضاف البيان أنه "جاء ذلك خلال عملية تفتيش نفذتها قوة من اللواء بالاشتراك مع الاستخبارات ما أسفر عن العثور على مضافتين احداهما كان يستخدمها عناصر داعش لصناعة العبوات الناسفة والأخرى تستخدم كورشة لتصليح العجلات".

وأكد أنه "تم تدمير المضافتين بالكامل ودراجة نارية للإرهابيين".

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