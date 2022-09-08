"الفلاح بات وحيدا".. دعوات لتصحيح عمل الجمعيات الفلاحية وايقاف قربها من السلطة

2022/09/08 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصاكد مستشار لجنة الزراعة في البرلمان، عادل المختار، اليوم الخميس، ان الجمعيات الفلاحية في العراق ابتعدت عن مهامها الاساسية في الرقابة، مبينا انها اصبحت تؤيد الحكومة بجميع ما تتخذه من قرارات، فيما دعا لتصحيح عمل الجمعيات كافة.وقال المختار لـ (بغداد اليوم)، إن "الجمعيات الفلاحية اصبحت لا تعترض على القرارات الحكومية ولا تمارس دورها الرقابي حيث ادى هذا الامر الى بقاء الفلاح وحيدًا في مواجهة القرارات الحكومية والتي قد لا تصب في مصلحته في بعض الأحيان".واضاف، انه "في الفترة الأخيرة اصبح عمل الجمعيات الفلاحية مقارب لعمل السلطة واصبح من الواضح تخليها عن دورها الرقابي لانها تشارك في هيئة الرأي وبالتالي لا تستطيع الجمعيات الفلاحية انتقاد العمل الحكومي لأنها اصبحت شريك في جميع القرارات التي يتم اتخاذها في مجال الزراعة".ودعا المختار الى "تصحيح عمل الجمعيات الفلاحية حيث تكون رقيب وناقد ومطالب بحقوق الفلاحين".وبهذا الشأن، دعا عضو التجمع الوطني عبد الوهاب خليل، اليوم الخميس، لإعادة هيكلة الجمعيات الفلاحية في البلاد.وقال خليل لـ (بغداد اليوم)، ان "لدينا الكثير من علامات الاستفهام على عمل نقابات وهيئات تعنى بشرائح واسعة من المجتمع العراقي ومنها الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية الذي لم يكن فعالا في السنوات الماضية".

واضاف، أن "الاتحاد لم يتصدى للكثير من الملفات الساخنة ومنها حقوق المزارعين في المحافظات التي عانت من فيضانات وجفاف".وبين، ان "الوقت حان لإعادة هيكلة الجميعات الفلاحية وفتح كل الملفات امام الرأي العام خاصة وان الزراعة الان تمر بمرحلة حرجة جداً وصعبة وتتحمل الجمعيات جزء كبير من تداعياتها لانها المسؤول المباشر عن حقوق المزارعين".واشار خليل الى ان "اوضاع البلاد الحالية ساهمت بشكل كبير بغض اللنظر عن عمل النقابات والهيئات والاتحادات"، مستدركا قوله " لكن الفترة القادمة ستؤدي حتماً الى متغيرات في عملها نحو اتجاه يلبي الطموح".

واتهم مسؤول حكومي، الخميس، الجمعيات الفلاحية بالوقوف وراء ماساة 20 الف مزارع في ديالى.وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي لـ (بغداد اليوم)، ان "ديالى من اكثر المحافظات المتضررة من ازمة الجفاف التي ادت الى توقف الخطط الزراعية لثلاث مواسم متتالية دون اي دور للجمعيات الفلاحية في المشهد العام".واضاف، ان "الجمعيات الفلاحية تقف وراء ماساة 20 الف مزارع هو رهن البطالة الاجبارية لاسباب متعددة منها الجفاف وفوضى الاستيراد واهمال الحكومة لقطاع حيوي"، مؤكداً ان "الجمعيات اخفقت في 3 ملفات مهمة هي تعويض المزارعين عن فيضانات ربيع 2019 وجفاف 2022 وحماية المنتج الوطني".واشار الى انه "لم نشهد اي دور للجمعيات الفلاحية"، لافتاً الى ان "وضع ديالى ماساوي في ملف الزراعة ونسبة كبيرة من المزارعين اضطروا لمغادرة مهنة الاباء والاجداد الى مهن اخرى للبحث عن لقمة العيش".

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