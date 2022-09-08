نائب في برلمان كردستان: حكومة الاقليم تتحمل مسؤولية ارتفاع اسعار النفط الابيض

2022/09/08 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

حمل عضو برلمان إقليم كردستان، دياري أنور، اليوم الخميس، حكومة إقليم كردستان وأحزاب السلطة الحاكمة مسؤولية ارتفاع سعر النفط الأبيض لمستويات كبيرة.

وقال أنور لـ (لبغداد اليوم) إن "حكومة إقليم كردستان تتحمل مسؤولية أزمة ارتفاع سعر النفط الأبيض لمستويات كبيرة، كون وعودها كاذبة ولم تنجح بحل الازمة".

وأضاف أن "أسعار الوقود أثرت على حياة المواطنين وزادت من معاناتهم، وأن أحزاب السلطة تتحمل المسؤولية بسبب أن استيراد الوقود محصور بالجهات المتنفذة من الحزبين".

وتشهد أسعار النفط الأبيض، خلال الآونة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظاً في محافظات إقليم كوردستان.

كما تشير الإحصائيات الرسمية، لوزارة الثروات الطبيعية، إلى أن إقليم كوردستان، يحتاج إلى 238 مليون لتر من النفط الأبيض، لتوزيعه على السكان.

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