وزير الداخلية الايراني يصل الى بغداد

2022/09/08 | 13:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي الى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الخميس (8 أيلول 2022)، لاجراء مباحثات حول سبل تسهيل الاجراءات للزوار الايرانيين الذين يتجهون الى العراق للمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين.واستعرض وحيدي مع نظيره العراقي وسائر … Readmore

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