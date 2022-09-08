الحكيم: نسبة الأمية في العراق وصلت إلى 13% ويدعو إلى إطلاق حملة وطنية

2022/09/08 | 13:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، إلى إطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة الأمية والإفادة من التجارب الناجحة في دول العالم.وذكر الحكيم: أنه “يجب إطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة الأمية والإفادة من التجارب الناجحة في المنطقة والعالم”.وأشار … Readmore

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