2022/09/08 | 13:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، ان العراق حريص على عودة سوريا إلى المحافل الدولية والجامعة العربية.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الامن القومي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الاعرجي، بحث خلال استقباله السفير السوري في بغداد، سطام جدعان الدندح، الوضع السياسي والأمني، وتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".وأضاف، ان "اللقاء، تطرق إلى موضوع ضبط الحدود بين البلدين ومنع المتسللين، وكذلك مناقشة ملف مخيم الهول"، مشيرا الى انه طتم التأكيد على أهمية أن يكون هناك عمل مشترك بين البلدين، فيما يتعلق بالمخيم، وإنقاذ الضحايا من الأطفال، بعد أن أصبح بيئة للتطرف والإرهاب، تمهيدا لإلغائه ومحاكمة المجرمين والقتلة من الدواعش".وأكد الأعرجي "حرص العراق على عودة سوريا إلى المحافل الدولية والجامعة العربية، وممارسة دورها في تعزيز العمل العربي المشترك".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: العراق حريص على عودة سوريا إلى المحافل الدولية والجامعة العربية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: العراق حريص على عودة سوريا إلى المحافل الدولية والجامعة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).