2022/09/08 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TLYO_oX1oF8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنابيب نفط البصرة تتوجه إلى جيب أحد أكبر سراق العراق .. فمن هو؟! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنابيب نفط البصرة تتوجه إلى جيب أحد أكبر سراق العراق .. فمن هو؟! | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).