إنفوجرافيك.. أقوى 10 شركات عائلية عربية لعام 2022

2022/09/08 | 13:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي ـ مباشر: كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية في 2022.وتهيمن الشركات السعودية على القائمة بواقع 37 شركة، تليها الإمارات بـ25 شركة، والكويت بـ8 شركات، وتمثل هذه الدول الثلاث 75% من تصنيف أقوى 20 شركة …

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