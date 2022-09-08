الحشد الشعبي يحبط مخططا يقوده «حزب البعث » لاستهداف أربع محافظات بزيارة الأربعين

2022/09/08 | 13:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي ، اليوم الخميس،

إحباط مخطط يقوده حزب «البعث المحظور»

لاستهداف أربع محافظات بزيارة

الأربعين.

وذكر بيان للحشد، حصلت وكالة نون

الخبرية عليه اليوم انه «في الساعة

الواحدة من فجر اليوم، و

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