العراق وسوريا يبحثان ضبط الحدود بين البلدين ومنع المتسللين – عاجل

2022/09/08 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادبحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، مع السفير السوري في بغداد سطام جدعان الدندح، ضبط الحدود بين البلدين ومنع المتسللين.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأخير استقبل بمكتبه، السفير السوري في بغداد، سطام جدعان الدندح وبحث معه الوضع السياسي والأمني، وتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وبحسب البيان، أكد الأعرجي، حرص العراق على عودة سوريا إلى المحافل الدولية والجامعة العربية، وممارسة دورها في تعزيز العمل العربي المشترك".

وتابع البيان، ان "اللقاء تطرق إلى موضوع ضبط الحدود بين البلدين ومنع المتسللين، وكذلك مناقشة ملف مخيم الهول، حيث جرى التأكيد على أهمية أن يكون هناك عمل مشترك بين البلدين، فيما يتعلق بالمخيم، وإنقاذ الضحايا من الأطفال، بعد أن أصبح بيئة للتطرف والإرهاب، تمهيدا لإلغائه ومحاكمة المجرمين والقتلة من الدواعش".

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