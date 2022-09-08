2022/09/08 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز ـ أمنكشفت شرطة صلاح الدين، اليوم الخميس، ملابسات جريمة قتل بشعة في المحافظة، فيما أكدت أن فتاتين اقدمتا على قتل امهما وهربتا الى كردستان.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤ استخبر قسم مكافحه اجرام صلاح الدين بوجود حادث قتل في مدينه تكريت /منطقة حي شيشين، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وباشراف مباشر من قائد شرطة محافظة صلاح الدين والمنشأت قنديل خليل محمد".

وأضافت: "تم الانتقال الى محل الحادث، وبعد فتح الدار تبين وجود جثتين تعود المجنى عليها (ف .خ .م) والمجنى عليه (ط.ع.ن) وقد تعرضوا الى القتل قبل اربعه ايام من تأريخ الاخبار"، مبينة أن "الجثث تعرضت الى الانتفاخ وانبعاث الروائح منها وقد اجري الكشف والمخطط على محل الحادث وقد لوحظ قيام الجناه بأرتكاب جريمتهم بواسطه أله حاده (السكين)".وبينت: "وبعد اجراء التحريات وجمع المعلومات ومتابعه تصوير الكامرات لوحظ خروج فتاتين من الدار بعد ارتكاب حادث الجريمه وقد تبين ان الفتاتين هن بنات المجنى عليها وقد تم عرض الموضوع على السيد قاضي تحقيق تكريت وقرر ارسال الجثث الى الطب العدلي واصدار امر قبض بحق الفتاتين كل من (ا.س .ي )و ( م .و.س)وفق الماده (٤٠٦ ق.ع)".

وأشار البيان الى أنه "ولدى جمع المعلومات تبين ان الفتاتين قد هربتا الى اقليم كردستان، وبغيه الوصول الى الحقيقه وسرعه القبض على الجناه تم الانتقال الى اقليم كردستان من قبل مدير قسم مكافحه الاجرام ومدير قسم شرطه تكريت، وبعد التنسيق مع مديريه اسايش اربيل تم القبض على المتهمات اعلاه وهن يحاولن الهروب الى دوله تركيا".وأوضحت الوكالة: "وبعد التحقيق معهن اعترفوا صراحتا بارتكابهن جريمه القتل وقد تم توقيفهن من قبل قاضي تحقيق اربيل وفق مادة الاتهام".وأتم البيان: "تم احالتهن الى المحكمة المختصة لينالوا جزائهن العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتاتان قتلتا امهما.. كشف ملابسات جريمة قتل "بشعة" في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتاتان قتلتا امهما.. كشف ملابسات جريمة قتل "بشعة" في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).