الإطاحة بشبكة أجنبية

2022/09/08 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على 20 شخصاً أجنبياً مخالفا لقانون الإقامة في منطقة الكرادة وسط بغداد، فيما بينت أنهم يعملون في صالة للروليت.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مديرية شؤون الإقامة، تمكنت من القبض على ٢٠ شخصا أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة في منطقة الكرادة يعملون في صالة للروليت، بعد ورود معلومات عن وجودهم، حيث تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع مفارز من جهاز المخابرات الوطني، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، فضلا عن القوة الماسكة للأرض، حسب توجيهات الجهات العليا بملاحقة المخالفين وضبطهم وفق الأسس القانونية".

وأشارت إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لغرض تسفيرهم خارج العراق".

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