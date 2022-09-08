من دون حيوانات منوية أو بويضات.. علماء ينجحون بإنتاج جنين اصطناعي لفأر

2022/09/08 | 13:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنّ العلماء من صنع أجنّة فئران في طبق بالمختبر، ما قد يساعد العائلات التي ترغب بالحمل والإنجاب في يوم من الأيام، وفقًا لدراسة جديدة.

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