مربوطة بأسلاك كهربائية.. انفجار قنبلة في حديقة منزل وزير لبناني

2022/09/08 | 14:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت قنبلة في حديقة منزل وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، الخميس، دون إصابة أحد.

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