المركزي العراقي يحذّر من التعامل مع المكاتب غير المرخّصة

2022/09/08 | 14:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذَّرَ البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، المواطنين من التعامل مع المكاتب والشركات غير المرخّصة من قبله.وذكر بيان للبنك المركزي ، "نحذر المواطنين من التعامل مع المكاتب والشركات غير المرخصة من قبله التي تدَّعي منح سلف أو قروض أو أية …

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