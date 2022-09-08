التربية تحدد موعد اعلان نتائج الدور الثاني لمرحلة الثالث المتوسط

2022/09/08 | 14:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة التربية، اليوم الخميس، موعد اعلان نتائج الدور الثاني لمرحلة الثالث المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان ان “نتائج الثالث المتوسط / الدور الثاني ستعلن عصر اليوم الخميس”.

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