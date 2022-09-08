2022/09/08 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت شركة أبل النقاب أخيرا عن سلسلة هواتف أيفون 14 الجديدة، لكن خبراء انتقدوا الشركة الأميركية وقالوا إنها افتقدت عنصر الابتكار الذي طالما كان يميزها، متحدثين عن عدم استفادة الجمهور في غالبية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هاتف قديم بإسم جديد..



جملة انتقادات تطال آيفون 14 المركز الخبري الوطني.

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