2022/09/08 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس ، اليوم الخميس، “تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين”، مؤكداً بذلك قولها “إننا سنقدم ضمانا جديدا لتهدئة بواعث القلق بشأن فواتير الطاقة”.وقالت ليز تراس “أنني أعرف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين المركز الخبري الوطني.

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