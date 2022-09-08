بغداد ودمشق تناقشان التمهيد لإلغاء مخيم الهول وانقاذ الضحايا الاطفال

2022/09/08 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، مع السفير السوري، الوضع السياسي والأمني وتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأفاد بيان المكتب الإعلامي للأعرجي وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه، السفير السوري في بغداد سطام جدعان الدندح".

وأوضح أن "الأعرجي بحث مع السفير السوري، الوضع السياسي والأمني وتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين"، مؤكدا "حرص العراق على عودة سوريا إلى المحافل الدولية والجامعة العربية، وممارسة دورها في تعزيز العمل العربي المشترك".

وأضاف أن "اللقاء تطرق إلى موضوع ضبط الحدود بين البلدين ومنع المتسللين، وكذلك مناقشة ملف مخيم الهول، حيث جرى التأكيد على أهمية أن يكون هناك عمل مشترك بين البلدين، فيما يتعلق بالمخيم، وإنقاذ الضحايا من الأطفال، بعد أن أصبح بيئة للتطرف والإرهاب، تمهيدا لإلغائه ومحاكمة المجرمين والقتلة من الدواعش".

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