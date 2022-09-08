وزارة النقل تصدر اوامرا بتدوير مدراء 3 شركات تابعة لها (وثيقة)

2022/09/08 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت وزارة النقل، اليوم الخميس، اوامرا بتدوير مدراء 3 شركات تابعة لها.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، اصدار وزارة النقل اوامرا بتدوير مدراء 3 شركات تابعة لها.

أدناه نص الوثيقة:

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