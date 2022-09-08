2022/09/08 | 14:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2IgY752ehcc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحديات تيك توك تحصد أرواح عشرات المراهقين أخرهم طفل اسكتلندي بعمر 10 سنوات) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحديات تيك توك تحصد أرواح عشرات المراهقين أخرهم طفل اسكتلندي بعمر 10 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).