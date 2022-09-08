الصحة تصدر الأمر الوزاري بتعيين خريجي المعاهد الطبية

2022/09/08 | 14:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خريجي المعاهد الطبية التقنية ومعهد الصحة العالي.

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