اللكاش يطالب بإلغاء كافة الاستثناءات التي حصل عليها حزب البعث ٢٠٠٣

2022/09/08 | 14:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب النائب السابق، محمد اللكاش، اليوم الخميس، بإلغاء كافة الاستثناءات التي حصل عليها أعضاء حزب البعث المحظور بعد عام ٢٠٠٣ التي تم بموجبها إعادتهم الى جميع مفاصل الدولة بمباركة احزاب السلطة الحاكمة.قال اللكاش في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “هناك الآلاف من البعثيين من أعضاء حزب البعث المحظور وبدرجات حزبية متعدده […]

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