أوكرانيا تتقدم على الجبهة الشمالية الشرقية واجتماع لوزراء دفاع الدول الحليفة

2022/09/08 | 15:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محطة زابوريجيا النووية © ا ف ب كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلن الجيش الأوكراني أنه أحرز تقدما على الجبهة الشمالية الشرقية باستعادته بلدات في منطقة خاركيف بينما يبدأ الخميس في ألمانيا اجتماع لوزراء دفاع الدول الحليفة لتنظيم دعمهم للقدرات العسكرية الأوكرانية.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل الفيديو المسائي الذي بث على […]

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