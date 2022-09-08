2022/09/08 | 15:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قرر مجلس الوزراء، الخميس، 8 أيلول، 2022، إطلاق ترفيع حملة الشهادة الإعدادية حصراً، وصولاً...

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يطلق ترفيع حملة الشهادة الإعدادية إلى الدرجة الثالثة أولاً على المسلة.

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