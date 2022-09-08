المسلة تنشر نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط

2022/09/08 | 15:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر المسلة، الخميس، 8 أيلول، 2022، نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط للعام الدراسي 2021...

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