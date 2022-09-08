شبكة أمريكية: نقص الغاز في أوروبا سيستمر إلى عام 2025 على الأقل

2022/09/08 | 15:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية، بأن نقص الغاز في أوروبا سيستمر إلى عام 2025 على الأقل، محذرة من أن فقدان إمدادات الغاز الطبيعي الروسي سيستنفد احتياطيات القارة العجوز بوتيرة أسرع عندما تنخفض الحرارة في الأشهر المقبلة، ما سيجعل الاستعداد لمواسم التدفئة … Readmore

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