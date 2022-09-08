أوباما يلقي نكاتا وزوجته توجه رسالة سياسية خلال رفع الستارة عن لوحتيهما بالبيت الأبيض

2022/09/08 | 15:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وزوجته ميشيل الستارة في البيت الأبيض، الأربعاء، عن اللوحتين الرسميتين اللتين تمثلانهما.

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