إعتقال فتاتين متهمتين بقتل أفراد أسرتيهما في أطراف مدينة تكريت

2022/09/08 | 15:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، باعتقال فتاتين متهمتين بقتل أفراد أسرتيهما في أطراف مدينة تكريت قبل أيام عدّة.

وأفاد المصدر، أن “قوة أمنية وبالتنسيق مع استخبارات إقليم كردستان تمكنت من اعتقال فتاتين ارتكبتا جريمة مروعة في مدينة تكريت بقتل أسرتيهما والفرار الى الإقليم”.

وأضاف، أن “الفتاتين أُحيلتا الى الجهات التحقيقية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.

وقال مصدر أمني قبل أيام عدة أنه “تم العثور على أسرة مكونة من 4 أشخاص مقتولين داخل منزلهم، وتم كشف الجريمة عبر اتصال من ابنهم المقيم في ألمانيا والذي أبلغ الشرطة بمداهمة منزل أُسرته بعد انقطاع الإتصال معهم”.

واكد المصدر ان “الأسرة من أهالي ديالى وتسكن تكريت منذ العام 2009 وأن اسباب الجريمة قيد التحقيق”.

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