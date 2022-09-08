الكاظمي ووحيدي يناقشان تسهيل دخول الزوار الايرانيين الى العراق

2022/09/08 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع وزير الداخلية الإيراني احمد وحيدي، سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم الشعبين.

وذكر بيان المكتب الإعلامي للكاظمي وتلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل وزير الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحمد وحيدي، والوفد المرافق له".

وأفاد البيان أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الجارين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم الشعبين العراقي والإيراني".

أضاف أنه "وحيدي نقل تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي إلى رئيس مجلس الوزراء، وتأكيده على أهمية تعزيز التعاون بين العراق وإيران في المجالات كافة".

وتابع البيان أن "اللقاء تطرق إلى جهود الكاظمي في احتواء الأزمة السياسية الحالية، عبر مبادرة الحوار الوطني الهادف بين القوى السياسية؛ للوصول إلى حلول تضمن استقرار العراق وأمنه السلمي، وكذلك التأكيد على دور العراق البارز وجهوده في المنطقة باعتماد سياسة الحوار والتقريب بين وجهات النظر؛ من أجل أمن المنطقة وازدهار شعوبها".

وأشار الى أن "اللقاء شهد بحث الجهود التي يقدمها الجانب العراقي في مجال تسهيل وفود الزائرين المشاركين في إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وتنظيم دخولهم، وإقامتهم، وتأمين الحماية لهم".

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