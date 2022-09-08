الكاظمي ووزير الداخلية الإيراني يبحثان تسهيل وفود الزائرين وتأمين الحماية لهم

2022/09/08 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل وزير الداخلية الإيراني ….استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وزير الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد أحمد وحيدي، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء […]

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