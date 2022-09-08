النبأ تنشر نتائج امتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط

2022/09/08 | 16:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتائج امتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط.

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