2022/09/08 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيس الوزراء البريطانية ليز

تراس، اليوم الخميس، تجميد أسعار

الطاقة لعامين.



وبموجب القرار لن تدفع

الأسر أكثر من 2500 جنيه إسترليني سنويا

لفواتير الطاقة حتى أكتوبر 2024.

وبموجب خطة رئيسة الوزراء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء البريطانية تتخذ قرارا هاما بشأن أسعار الطاقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء البريطانية تتخذ قرارا هاما بشأن أسعار الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).