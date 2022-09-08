الكاظمي يبحث مع وزير الداخلية الإيراني تسهيل وفود

2022/09/08 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، اليوم الخميس، وزير الداخلية

في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحمد

وحيدي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين

البلدين الجارين، وسبل تعزيز ا

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