2022/09/08 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة،

الخميس، ان المدرسة الحسينية اسست فينا

النضال والتضحية، وان كربلاء المقدسة

هذه الارض الطاهرة والمباركة التي رويت

بدماء الحسين (عليه السلام) وابنائه

واصحابه اصبحت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والد الشهيد الفلسطيني محمد الدرة يزور كربلاء: المدرسة الحسينية اسست فينا النضال والتضحية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (والد الشهيد الفلسطيني محمد الدرة يزور كربلاء: المدرسة الحسينية اسست فينا النضال والتضحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).