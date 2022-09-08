تدفقات الاستثمار الأجنبي للدول العربية تقفز لـ40.5 مليار دولار.. والإمارات تتصدر

2022/09/08 | 16:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الدول العربية بنحو 9.4% سنوياً خلال 30 عاماً لترتفع من 502 مليون دولار عام 1970 إلى 40.5 مليار دولار خلال 2020. وقال صندوق النقد العربي في تقرير، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول …

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