قلق بشأن الحالة الصحية للمكلة إليزابيث.. ومصدر: أبلغنا المقربين منها

2022/09/08 | 16:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قصر باكنغهام، في بيان، الخميس، أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية "قلقون" بشأن صحتها، وأوصوا بأن "تبقى تحت الإشراف الطبي".

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