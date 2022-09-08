مستشفى حكومي في كربلاء يعلن نجاح ( 93 ) عملية جراحية للقلب المفتوح للتشوهات الولادية للأطفال (صور)

2022/09/08 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مُدير مُستشفى الإمام الحسن

المُجتبى (ع) التعليمي بكربلاء

المُقدسَة، الدكتور حسين علي حكيم، إن

"الأشهر الثلاثة الماضية، شهدت إجراء (93)

عمليةً جراحية للقلب المفتوح للتشوّهات

الولادية للأطفال من أب

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