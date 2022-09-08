2022/09/08 | 16:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wZgHDPiMyoo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد | استياء عارم في الحرية من قرارات "مجحفة" تحوّل الملاعب والمساحات الخضراء الى مشاريع استثمارية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد | استياء عارم في الحرية من قرارات "مجحفة" تحوّل الملاعب والمساحات الخضراء الى مشاريع استثمارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).