ما تداعيات رد دعوى حل البرلمان العراقي وما إمكانية عودة نواب التيار الصدري؟

2022/09/08 | 17:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّت المحكمة الاتحادية بالعراق دعوى حل مجلس النواب التي تقدم بها التيار الصدري، لأن ذلك ليس من اختصاصاتها، وبذلك تؤجل الأزمة لنهاية الشهر الجاري؛ حيث ستبحث المحكمة عودة نواب التيار الصدري للبرلمان.

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