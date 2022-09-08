شرطة صلاح الدين تحبط محاولة سرقة لأعمدة كهربائية غرب تكريت

2022/09/08 | 17:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت شرطة صلاح الدين، اليوم الخميس، محاولة سرقة منظمة لأعمدة الكهرباء غرب تكريت.

وقال مصدر أمني، إن “قوة من قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية وبناء على معلومات أمنية كشفت، وأحبطت محاولة لسرقة أعمدة لخط كهرباء الضغط العالي الواقع على الطريق السريع الى الغرب من مدينة تكريت وكانت معدة للسرقة من مجهولين.

وأكد المصدر “العثور على 30 عمود كهرباء تم اسقاطها على الارض بواسطة الية (شفل) تمهيدا لسرقتها من جهة مجهولة”، مشيرا إلى أنه “تسليم المواد التي تم ضبطها الى مدير قطاع كهرباء تكريت أصوليا”.

واضاف أن “السلطات الأمنية فتحت تحقيقا شاملا لكشف المتورطين، فيما عمّمت إجراءات بحث وتحري مكثفة للوصول الى المتورطين بالجريمة التي تعد تخريبا للاقتصاد الوطني والخدمي”.

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