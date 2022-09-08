“خبر برس” (واخ) تنشر نتائج الإمتحانات النهائية العامة للصف الثالث المتوسط

وبإمكان الطلبة الاطلاع على النتائج لجميع المحافظات عبر الروابط الالكترونية التالية :
#الكرخ_الاولى
https://drive.google.com/drive/folders/1HjzjshDePkCdCI3dmNJd-wLjgGsP-y6B?usp=sharing
#الكرخ_الثانية
https://drive.google.com/drive/folders/16_zETG1D3o53f_6bGvL33DeWRoJ4mzCr?usp=sharing
#الكرخ_الثالثة
https://drive.google.com/drive/folders/1L1oqdBWsFIRhx_a9F9itlM3y2uea3btg?usp=sharing
#الرصافة_الاولى
https://drive.google.com/drive/folders/1FntR50EU7g1yYM0UDGjlAkBHWLdocDaj?usp=sharing
#الرصافة_الثانية
https://drive.google.com/drive/folders/1KsgesN_1wZvHbS6I3vEbjf2kpYh-509w?usp=sharing
#الرصافة_الثالثة
https://drive.google.com/drive/folders/1kun9Ci3BuMY-IVnNXqUiWvny-yAW1ihU?usp=sharing
#صلاح_الدين
https://drive.google.com/drive/folders/1ENOA5Hn1219AC-b2JbkovogJVkRq-JKy?usp=sharing
#كركوك
https://drive.google.com/drive/folders/1wz_wHCDPcVWIodmKfcNHkbJcFP0x9LeG?usp=sharing
#البصرة
https://drive.google.com/drive/folders/10sQPdhXh6CPpbcKrOKOStbEUMezjO3yM?usp=sharing
#الديوانية
https://drive.google.com/drive/folders/1QbtRyt8d4FafJ8E5zASq870BDd0ZOZ5j?usp=sharing
#المثنى
https://drive.google.com/drive/folders/1INvtRIAiFqOt2kIQqk8z0pS1rcD2bu0g?usp=sharing
#النجف_الاشرف
https://drive.google.com/drive/folders/1nc6rqXjbRXG2Vz7kJyvnWZD0f6favwN4?usp=sharing
#واسط
https://drive.google.com/drive/folders/138uBrMI-ohuSiZ6PRHtKCHGSaTxLhq01?usp=sharing
#نينوى
https://drive.google.com/drive/folders/1JmIfFQhJxhApA4oPYlK_ABx7uY9HlM2e?usp=sharing
#ميسان
https://drive.google.com/drive/folders/1TUmCq2_cXf0d1LY-gfaZE6Rhs7bl4ZOb?usp=sharing
#بابل
https://drive.google.com/drive/folders/16rj0ifRIaPs447X-pMJ8ds_cSy4pDFaS?usp=sharing
#ديالى
https://drive.google.com/drive/folders/1rWuBC4iv8It2ClzwcG24EKiH9VV5CNXj?usp=sharing
#ذي_قار
https://drive.google.com/drive/folders/19SoSeDVKGGGWCq7S_9A9RYkJCZ6XNVxc?usp=sharing
#كربلاء_المقدسة
https://drive.google.com/drive/folders/1G9SPTt2oPu3UmhkYNDprKWQ0wOYxHFIp?usp=sharing
#الانبار
https://drive.google.com/drive/folders/1bYCDg7odAYqfNhRpg9KAMY3GSspF9-HB?usp=sharing
#ممثلية_دهوك
https://drive.google.com/drive/folders/1NoBH7E9d9smX6_XHx89XfluW45mFq8aO?usp=sharing
#ممثلية_اربيل
https://drive.google.com/drive/folders/1vtZfG4PkQtFcsS95CI840P7iW9pnkZXE?usp=sharing
#ممثلية_السليمانية
https://drive.google.com/drive/folders/1CMX8fOMpAL-qgGUprrHRLodV5qkRWKLh?usp=sharing
#خارج_العراق
https://drive.google.com/drive/folders/1IZz2XUKj7VqBandL-wPssBcq2x-7K9Mz?usp=sharing
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