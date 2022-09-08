الزاملي يطالب وزير التعليم العالي بأستثناء الطالبة أنس علي من شرط العمر

2022/09/08 | 17:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس كتلة الفتح النيابية النائب عباس الزاملي، اليوم الخميس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، بأستثناء الطالبة الميسانية أنس علي من شرط العمر للقبول في المجموعة الطبية.

وقال الزاملي في بيان، “نطالب وزير التعليم العالي باستثناء الطالبة المتفوقة أنس علي، في محافظة ميسان من شرط العمر، للقبول في المجموعة الطبية، والتي حصلت على معدل 98.29 في الصف السادس الاعدادي للأمتحانات الخارجية.

وأضاف يجب دعم واسناد الطاقات الشبابية لنيل استحقاقهم العلمي خدمةً للصالح العام.

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