2022/09/08 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ألقت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB القبض على خلية سرية لممولي تنظيم داعش على الأراضي الروسية في منطقة موسكو .وبحسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية للأمن فقد تم الكشف عن خلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على خلية سرية لتمويل “داعش” في منطقة موسكو المركز الخبري الوطني.

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