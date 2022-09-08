2022/09/08 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أظهرت مقاطع الفيديو للبث الحي من محيط قصر باكنغهام تقاطر المواطنين البريطانيين إلى القصر عقب الإعلان عن تدهور صحة الملكة إليزابيث الثانية.وكان أطباء بكنغهان قد اعربوا في وقت سابق “قلقون على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد أنباء عن تدهور صحة الملكة..



بريطانيون يتقاطرون نحو قلعة بالمورال المركز الخبري الوطني.

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