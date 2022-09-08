"خطوة غير عادية" في القصر.. ماذا يحدث فور وفاة ملكة بريطانيا؟

2022/09/08 | 17:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ قصر باكنغهام، الخميس، خطوة غير عادية بإعلان وضع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تحت الإشراف الطبي بعد أن أعرب أطباءها عن قلقهم بشأن صحتها وأوصوا بأن "تبقى تحت المراقبة الطبية" في قصر بالمورال في أسكتلندا حيث تقيم.

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