بيان لمجلس الخدمة بشأن الخريجين

2022/09/08 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، بياناً يخص طلبات الخريجين.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "نظرا لكثرة الطلبات والمناشدات الواردة من قبل الخريجين المشمولين بقانوني (٥٩ و ٦٧ لسنة ٢٠١٧) ، اعلن الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي عن تمديد مدة تقديم الاعتراضات على نتائج التقاطع الوظيفي المنجز من قبل ديوان الرقابة المالية الى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل الموافق 12 / 9 / 2022".

ودعا اللهيبي وفقاً للبيان، "كافة الخريجين للإسراع في تقديم الاعتراضات ، علما ان الاعتراض لكل متقدم يكون لمرة واحدة فقط"، مبيناً ان "فريق الدعم الفني مستمر في استقبال الاستفسارات والأسئلة الواردة له من قبل الخريجين ليتم استكمال النظر في الاعتراضات بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأسرع وقت ممكن قبل انطلاق استمارة التوظيف".

وحث اللهيبي "الذين يحتاجون مساعدة تقنية لتقديم اعتراضاتهم التواصل مع فريق الدعم الفني".

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