2022/09/08 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الزمان) تنشر نتائج الدورر الثاني لامتحانات الثالث المتوسط بغداد – الزمان أعلنت وزارة التربية، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف الثالث المتوسط / الدور الثاني ، للعام الدراسي 2021 -2022 .وبإمكان طلبتنا الأعزاء، الاطلاع على النتائج لجميع المحافظات عبر الروابط الالكترونية التالية : #الكرخ_الاولى https://drive.google.com/drive/folders/1HjzjshDePkCdCI3dmNJd-wLjgGsP-y6B?usp=sharing #الكرخ_الثانية https://drive.google.com/drive/folders/16_zETG1D3o53f_6bGvL33DeWRoJ4mzCr?usp=sharing #الكرخ_الثالثة https://drive.google.com/drive/folders/1L1oqdBWsFIRhx_a9F9itlM3y2uea3btg?usp=sharing #الرصافة_الاولى https://drive.google.com/drive/folders/1FntR50EU7g1yYM0UDGjlAkBHWLdocDaj?usp=sharing #الرصافة_الثانية https://drive.google.com/drive/folders/1KsgesN_1wZvHbS6I3vEbjf2kpYh-509w?usp=sharing #الرصافة_الثالثة https://drive.google.com/drive/folders/1kun9Ci3BuMY-IVnNXqUiWvny-yAW1ihU?usp=sharing […]

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