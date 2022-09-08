2022/09/08 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – أعلن قصر باكينغهام الخميس أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية “قلقون” بشأن صحتها وأوصوا بأن “تبقى تحت المراقبة الطبية” في قصر بالمورال في اسكتلندا حيث تقيم.تعاني الملكة البالغة 96 عاما مند تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.وأضاف القصر في بيان “بعد […]

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