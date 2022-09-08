السفير الفرنسي يعرض على العامري الوساطة للخروج من الأزمة السياسية

2022/09/08 | 18:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري في مكتبه ببغداد الخميس 09/08/2022، السفير الفرنسي في...

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